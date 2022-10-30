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НовостиОбщество30 октября 2022 5:07

Михаил Дегтярев поздравил работников автомобильного транспорта Хабаровского края

Также он выразил благодарность ветеранам отрасли
Марина ГОНЧАРЕНКО
Михаил Дегтярев поздравил работников автомобильного транспорта Хабаровского края

Михаил Дегтярев поздравил работников автомобильного транспорта Хабаровского края

Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного транспорта. 30 октября в России отмечается день автомобилиста.

- Ваша работа – среди важнейших в современном мире. Благодаря вам люди попадают на работу, домой или к месту отдыха, а грузы – к адресатам, - сказал Михаил Дегтярев.

Он отметил, что в крае около восьми тысяч человек работают в данной сфере.

- Спасибо всем водителям, диспетчерам, а также тем, чья работа связана с автотранспортной отраслью, за ежедневный добросовестный труд.

В 2022 году благодаря работе автомобилистов перевезено более 51 миллионов человек и свыше 16 миллионов тонн грузов. Предприятия отрасли принесли в бюджет региона почти 600 миллионов рублей.

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