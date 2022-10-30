Михаил Дегтярев поздравил работников автомобильного транспорта Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края поздравил с профессиональным праздником работников автомобильного транспорта. 30 октября в России отмечается день автомобилиста.

- Ваша работа – среди важнейших в современном мире. Благодаря вам люди попадают на работу, домой или к месту отдыха, а грузы – к адресатам, - сказал Михаил Дегтярев.

Он отметил, что в крае около восьми тысяч человек работают в данной сфере.

- Спасибо всем водителям, диспетчерам, а также тем, чья работа связана с автотранспортной отраслью, за ежедневный добросовестный труд.

В 2022 году благодаря работе автомобилистов перевезено более 51 миллионов человек и свыше 16 миллионов тонн грузов. Предприятия отрасли принесли в бюджет региона почти 600 миллионов рублей.

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