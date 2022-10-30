Соревнования по спортивному ориентированию среди школьников прошли в Хабаровском районе Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В селе Галкино Хабаровского района прошли соревнования по спортивному ориентированию среди школьников. Организаторами выступили федерация спортивного ориентирования и администрация района при участии регионального отделения «Россоюзспаса». Участие в соревнованиях приняли ученики кадетских классов МЧС.

- На мероприятие был приглашен Петр Силкин, начальник отдела координации пожарной охраны и деятельности аварийно-спасательных формирований. Он пожелал ребятам быть сильными и умелыми, а также ответственными, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Участники прошли составленные маршруты. Школьникам потребовалось около часа на прохождение. Они показали свои умения ориентироваться на местности, читать карты. А также условные обозначения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.