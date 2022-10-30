Митрополит Артемий освятил закладной камень и крест на территории штаба в Хабаровске Фото:
Фото: Хабаровская епархия
Митрополит Артемий освятил закладной камень и крест на месте строительства храма-часовни в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Он откроется на территории штаба ВВС и ПВО Восточного военного округа.
На мероприятии присутствовал Сергей Кравчук, генерал-майор Владимир Куликов, капитан первого ранга Юрий Вакуленко, офицерский состав и рядовые. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий совершил чин освящения закладного камня в основание будущего храма.
- В эти особенные для всех нас дни испытания, мы должны понимать, что Бог есть дух, и Он наполняет сердца наши и просвещает умы. Сейчас идет яростное противодействие: кто-то выбирает добро, а кто-то зло, и от того, что мы выбираем, - зависит наше будущее: и лично каждого из нас, и нашей Отчизны, - сказал митрополит Артемий.
После общей молитвы присутствующие возложили цветы к мемориалу летчика Романа Филипова. Завершение строительства храма запланировано на февраль 2023 года.
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