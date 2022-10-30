19 добровольцев из Магадана отправились в зону проведения СВО

19 добровольцев из Магадана отправились в зону СВО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магадане проводили еще 19 добровольцев в зону проведения специальной военной операции. Мужчины собрались вместе перед отправкой, где их встречали жители города.

- Традиционно им выдали рюкзаки, коврики и спальные мешки. Свою поддержку выразили также ученики из 2А класса гимназии №13. Они передали добровольцам письма и поделки, - рассказали в мэрии Магадана.

Провожать военнослужащих пришли их жены с детьми, родственники и друзья. Им сказали много теплых слов поддержки, пожелали поскорее вернуться домой. Близкие добровольцев сказали, что очень ждут мужчин и верят в них всем сердцем.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.