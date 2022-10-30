Жители Комсомольска почтили память жертв репрессий Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре прошло торжественное возложение цветов к памятному знаку жертв политических репрессий. На ней присутствовали родственники пострадавших, а также представили общественных организаций, гордумы, администрации города. В их числе были Александр Жорник, мэр Комсомольска и Владимир Гинзбург, председатель думы.

- С 1930 по 1950 годы по 58 статье было репрессировано 567 комсомольчан и жителей села Пермское, из них к расстрелу был приговорен 101 человек, - рассказали в мэрии города.

В лагерях на территории Комсомольска с 1933 по 1956 годы находились десятки тысяч невинно осужденных. Они строили город, воздвигая промышленные предприятия, жилые дома, дороги и коммунальные объекты.

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