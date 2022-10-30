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НовостиОбщество30 октября 2022 7:53

Застрявшего на реке рыбака спасли в Магаданской области

Его автомобиль оказался в воде
Марина ГОНЧАРЕНКО
Застрявшего на реке рыбака спасли в Магаданской области

Застрявшего на реке рыбака спасли в Магаданской области

Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Ночью 30 октября рыбак застрял при переезде через реку недалеко от поселка Армань Магаданской области. Его машина упала в воду, а водителю удалось забраться на крышу машины.

- На место прибыли сотрудники МЧС и пожарно-спасательного центра. Для эвакуации были привлечены 15 человек и семь единиц техники, в том числе четыре человека и две единицы техники от МЧС, - рассказали в ГУ МЧС по Магаданской области.

Спасателям удалось эвакуировать рыбака и доставить в Армань. Медицинская помощь ему не потребовалась. Сейчас мужчина находится в безопасности, а судьба машины неизвестна.

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