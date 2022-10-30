Сотрудники МЧС из ЕАО выразили соболезнования погибшим в давке в Сеуле Фото: Олег ЗОЛОТО

29 октября в ужасной давке в Сеуле, столице Южной Кореи, погибли минимум 182 человека. Это произошло на праздновании Хэллоуина на одной из самых оживленных улиц города. Точных причин начала давки не называли, однако предположительно она случилась из-за огромного количества людей и ограниченного пространства. В местных СМИ уточнили, что празднующие вели себя неадекватно, часть людей продолжила веселиться несмотря на смерти и травмирования остальных присутствующих.

В связи со случившимся в МЧС по ЕАО принесли соболезнования погибшим и дали рекомендации, что делать в случае давки на улицы и как сохранить себе жизнь в подобных ужасающих ситуациях.

- От любой провокации в толпе возможна паника, где отдельный человек не может ничего сделать. Главное, что надо предпринять, - постараться не упасть. Падая, хватайтесь за все вокруг. Если вокруг только люди, то держитесь за их плечи, но не за пояс. В идеале найти неподвижный предмет, ограждение, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Необходимо постараться сохранить пространство впереди себя. Выставить руки вперед или какой-то предмет. Необходимо избежать прямого сдавливания грудной клетки, иначе невозможно будет дышать и человек погибнет от асфиксии.

Еще одним советом является избегание паники. Необходимо максимально аккуратно выбраться из толпы, не причиняя вред другим людям. Состояние паники может усугубить ситуацию и помешать всем в толпе поскорее выбраться из давки.

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