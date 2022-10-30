Тело мертвого мужчины нашли в Хабаровске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Хабаровске нашли тело пропавшего без вести мужчины. 81-летний житель города бесследно исчез из дома еще в июне 2022 года. С тех пор волонтеры трижды бросали клич помощи в поиске человека.
- Ориентировочно он пропал 11 июня в районе улицы Павла Морозова. Рост около 170 сантиметров, во что был одет неизвестно, - рассказали в ДПСО «ЛигаСпас».
С тех пор мужчину искали вплоть до 30 октября. Именно в этот день его тело нашли. Причины смерти мужчины не разглашаются, как и место обнаружения. «КП» - Хабаровск» приносит соболезнования близким погибшего мужчины.
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