Тело мертвого мужчины нашли в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровске нашли тело пропавшего без вести мужчины. 81-летний житель города бесследно исчез из дома еще в июне 2022 года. С тех пор волонтеры трижды бросали клич помощи в поиске человека.

- Ориентировочно он пропал 11 июня в районе улицы Павла Морозова. Рост около 170 сантиметров, во что был одет неизвестно, - рассказали в ДПСО «ЛигаСпас».

С тех пор мужчину искали вплоть до 30 октября. Именно в этот день его тело нашли. Причины смерти мужчины не разглашаются, как и место обнаружения. «КП» - Хабаровск» приносит соболезнования близким погибшего мужчины.

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