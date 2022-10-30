Ремонт дорог по «БКД» завершается в Хабаровском крае

Ремонт дорог по «БДК» завершается в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае завершается дорожный сезон. На текущий год проведен ремонт более 92 километров дорог. В национальный проект национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД, - прим.ред.) вошло 130 объектов в регионе.

- Некоторые заказчики уже завершили ремонтные работы. Губернатор дал положительную оценку нашей с вами работе. Тем не менее, расслабляться рано, необходимо усилить контроль за сроками завершения работ, подписанием необходимых документов при завершении контрактов. Особое внимание необходимо обратить на оперативное освоение возникшей экономии бюджетных средств, - сказала Ирина Горбачева министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

В Хабаровске ремонт ведется сразу на пяти объектах дороги. Работами также занимается «Хабаровскуправтодор». В Комсомольске ремонт полностью завершился, последней сдали дорогу на главной улице города Кирова.

В 2023-2024 годах в рамках нацпроекта в нормативное состояние приведут 230 объектов общей протяженностью 256 километров. Кроме того, в планах в ближайшие два года обновить 36 мостов в крае.

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