Аэропорт Чегдомына закрыли до 6 ноября Фото: АО «Хабаровские авиалинии»
В Хабаровском крае закрылся аэропорт Чегдомына. Он не принимает рейсы до 6 ноября включительно. Причиной происходящего стали осенняя распутица и размокание грунтово-взлетной полосы.
- В связи с этим отменены рейсы «Хабаровских авиалиний» на этом направлении 1, 3 и 5 ноября, - сообщили в официальном Телеграм-канале авиакомпании.
Добираться до Чегдомына предстоит альтернативными путями: на машине, автобусе или поездом. Авиакомпания дополнительно проинформирует о возобновлении авиасообщения с поселком.
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