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НовостиТуризм30 октября 2022 10:00

Аэропорт Чегдомына закрыли до 6 ноября

Причиной стало размокание дороги
Марина ГОНЧАРЕНКО
Аэропорт Чегдомына закрыли до 6 ноября Фото: АО «Хабаровские авиалинии»

Аэропорт Чегдомына закрыли до 6 ноября Фото: АО «Хабаровские авиалинии»

В Хабаровском крае закрылся аэропорт Чегдомына. Он не принимает рейсы до 6 ноября включительно. Причиной происходящего стали осенняя распутица и размокание грунтово-взлетной полосы.

- В связи с этим отменены рейсы «Хабаровских авиалиний» на этом направлении 1, 3 и 5 ноября, - сообщили в официальном Телеграм-канале авиакомпании.

Добираться до Чегдомына предстоит альтернативными путями: на машине, автобусе или поездом. Авиакомпания дополнительно проинформирует о возобновлении авиасообщения с поселком.

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