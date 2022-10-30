Мороз до -4 ожидается в Хабаровске 31 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске ожидается переменчивая погода 31 октября. По прогнозам синоптиков, днем может пойти дождь. Южный ветер поднимется до 7-12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -4, а днем потеплеет до +9.

- В понедельник не ожидаются опасные погодные явления как в Хабаровске, так и на территории края, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На юге региона колебания температур составят от -3 до +12, в центральной части – от -2 до +12, а на севере – от +12 до +7 градусов. В Верхнебуреинском и Аяно-Майском районах возможны дожди и снег.

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