Правительство Колымы будет контролировать поставки и цены на топливо

Правительство Колымы начнет контролировать поставки и цены на топливо Фото: Правительство Магаданской области

О том, как проходит отопительный сезон в Магаданской области, доложил и. о. министра строительства, ЖКХ и энергетики региона Андрей Матвеенко.

- Формирование запаса топлива в области осуществляется по 56 объектам теплоснабжения. Все округа, за исключением Магадана, работают через централизованные поставки, что позволяет сдерживать цены в условиях нестабильности рынка, - сказал Андрей Матвеенко.

Поставщик закупил 65,3 тысячи тонн дизельного топлива на ноябрь-декабрь. Запаса, который есть сейчас, хватит только на две недели. Область ожидает поставки 15 тысяч тонн топлива, которого хватит еще на месяц.

- Мы обязаны обеспечить госконтроль за ценами на топливо со стороны региона. Также мы прорабатываем варианты изменения схем поставок горючего, чтобы минимизировать издержки по его транспортировке. Это нелегко, но достижимо, - сказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

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