Четыре пожара произошло за сутки в Хабаровске Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

За последние сутки в городе произошло четыре пожара и девять возгораний. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 12 аварий с пострадавшими. Сотрудники скорой помощи 670 раз выезжали на срочные вызовы.

Дорожники собрали 225 мешков и больше 75 кубометров песка и мусора за прошедший день. Всего в городе на уборку улиц вышло 18 единиц техники.

В понедельник утром на городские маршруты вышли 524 единицы общественного транспорта: 28 трамваев, 16 троллейбусов, 480 автобусов.

По информации администрации Хабаровска, холодная и горячая вода подается во все дома в городе.

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