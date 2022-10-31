Четыре пожара произошло за сутки в Хабаровске
Фото: Александра ЯВИЩЕНКО
За последние сутки в городе произошло четыре пожара и девять возгораний. Сотрудники ГИБДД зафиксировали 12 аварий с пострадавшими. Сотрудники скорой помощи 670 раз выезжали на срочные вызовы.
Дорожники собрали 225 мешков и больше 75 кубометров песка и мусора за прошедший день. Всего в городе на уборку улиц вышло 18 единиц техники.
В понедельник утром на городские маршруты вышли 524 единицы общественного транспорта: 28 трамваев, 16 троллейбусов, 480 автобусов.
По информации администрации Хабаровска, холодная и горячая вода подается во все дома в городе.
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