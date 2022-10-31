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НовостиОбщество30 октября 2022 23:24

Администрация Хабаровска выделит деньги на обновление контактной сети для троллейбусов

В мэрии готовятся к пополнению городского парка электротранспорта
Александра ЯВИЩЕНКО
Администрация Хабаровска выделит деньги на обновление контактной сети для троллейбусов

Администрация Хабаровска выделит деньги на обновление контактной сети для троллейбусов

Фото: Администрация Хабаровска

Власти города планируют закупить новые троллейбусы, но для их работы нужно оборудовать контактную сеть большей мощности, чем есть сейчас. В связи с этим администрация Хабаровска планирует выделить деньги из городского бюджета на модернизацию линий.

- Это вынужденная мера для сохранности рабочего состояния транспорта. Поэтому проработайте план и рассчитайте стоимость обновления контактной сети в городе, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

По словам главы города, слабая контактная сеть дает большую нагрузку на двигатель троллейбуса, что может стать причиной частых поломок транспорта и еще больших затрат из бюджета.

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