Администрация Хабаровска выделит деньги на обновление контактной сети для троллейбусов
Фото: Администрация Хабаровска
Власти города планируют закупить новые троллейбусы, но для их работы нужно оборудовать контактную сеть большей мощности, чем есть сейчас. В связи с этим администрация Хабаровска планирует выделить деньги из городского бюджета на модернизацию линий.
- Это вынужденная мера для сохранности рабочего состояния транспорта. Поэтому проработайте план и рассчитайте стоимость обновления контактной сети в городе, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
По словам главы города, слабая контактная сеть дает большую нагрузку на двигатель троллейбуса, что может стать причиной частых поломок транспорта и еще больших затрат из бюджета.
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