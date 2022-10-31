Березовая контрабанда: компания пыталась незаконно вывезти в Китай огромную партию леса

Хабаровские таможенники пресекли крупную контрабанду лесоматериалов Фото: Олег АДАМОВИЧ

Контрабанду лесоматериалов стоимостью более 6,5 миллиона рублей пресекли сотрудники хабаровской таможни. Они обнаружили почти 1,5 тысячи кубометров березы, которые пыталась вывезти в Китай одна из российских компаний под видом экспорта лесоматериалов.

- Организация предоставляла в таможню подложные документы с неправдивой информацией о производителе товаров. Всего было выявлено 1,45 кубометра пиловочника желтой и белой березы, - рассказали в Дальневосточном таможенном управлении.

Хабаровская таможня возбудила два уголовных дела за незаконную перевозку стратегически важных ресурсов. Директору фирмы грозит лишение свободы до семи лет со штрафом до миллиона рублей. Расследование продолжается.

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