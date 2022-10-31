В Хабаровске названы победители конкурса «Лучший двор, лучший подъезд» Фото: Администрация Хабаровска

Победителей ежегодного конкурса «Лучший двор, лучший подъезд» определили в Хабаровске. Всего на рассмотрении было 493 заявки из 259 домов.

- Хабаровчане имеют возможность и желание внести свой вклад в красоту города, начав благоустройство со своего двора. Каждая заявка, каждая территория имеет уникальную изюминку, неповторимое решение, поэтому нам трудно было определиться с выбором победителей, - сказал Вадим Варады, первый заммэра Хабаровска по городскому хозяйству.

Победителями конкурса «Лучший двор, лучший подъезд» в 2022 году стали:

- в номинации «Лучший многоквартирный дом - дом образцового содержания» - Павла Морозова, 87;

- «Многоквартирный дом высокой гражданской ответственности» - Аэродромная, 15;

- «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир)»: первое место - Юнгов, 20, второе место - Ленинградская, 2А, третье - Казачья гора, 9;

- «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (больше 80 квартир)»: первое место - Осетинская, 1Б, второе - Трехгорная, 50 и Шеронова, 7, третье - Ленина, 47 и Лазо, 13;

- «Лучший двор ТСЖ»: первое место - Сысоева, 8 и 12, второе - Ленинградская, 6 и Тихоокеанская, 189, третье - Советская, 10;

- «Лучшая цветочная клумба»: первое место - Трехгорная, 72, второе - Льва Толстого, 15, Павловича, 5/3 и Вяземская, 8, третье - переулок Засыпной, 8А и Сибирская, 34;

- «Лучший подъезд, отремонтированный силами собственников и нанимателей помещений»: первое место - Лермонтова, 51 подъезд №1, второе - Фурманова, 4А, подъезд №10 и Ильича, 7, подъезд №1, третье - Трехгорная, 60, подъезд №1;

- «Лучший подъезд ТСЖ»: первое место - Комсомольская, 74, подъезд №1, второе - Вяземская, 8, подъезд №9 и Тихоокеанская, 189, подъезд №8, третье - Запарина, 137, подъезд №1 и Автобусная, 110, подъезд №1.

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