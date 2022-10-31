Прокуратура оштрафовала управление дорог Хабаровска за нецелевые траты на прудах Фото: Прокуратура Хабаровского края

Управление дорог Хабаровска оштрафовано на 42 тысячи рублей за нецелевую трату бюджетных денег. Еще в 2020 году ведомство заключило контракт с городским предприятием «Южное» на очистку прудов в парке «Динамо» от водорослей.

- Управление дорог Хабаровска оплатило 851 тысячу рублей за работы, которые не были оговорены в контракте с исполнителем, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор города внес мэру представление, после чего были приняты меры к возврату средств в бюджет. За нецелевое использование денег управление дорог Хабаровска привлечено к административной ответственности.

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