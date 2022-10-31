Смертельная прогулка: «Ниссан» ночью сбил идущего по дороге мужчину в Хабаровске

Мужчина скончался в реанимации после аварии в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Авария произошла на Серышева 29 октября. После полуночи водитель «Ниссана» ехал от Ухтомского в сторону Ленинградской. В это же время по дороге шел мужчина в попутном направлении. Водитель не заметил пешехода и в районе дома №98 по Серышева на высокой скорости сбил его.

- В ДТП пострадал 36-летний мужчина. На место аварии приехала «скорая» и экстренно забрала его в больницу в критическом состоянии. У хабаровчанина диагностировали закрытую тяжелую травму головы и сильный ушиб мозга. Врачи делали все возможное, чтобы спасти мужчину, но он скончался в течение суток после аварии, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

В момент ДТП 30-летний водитель «Ниссана» был трезв.

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