Беспредел на дороге: хабаровчанин перегородил проезд по встречке в час пик

Мужчина выехал на встречную полосу и заблокировал проезд в Хабаровске

На дорогах краевой столицы часто можно встретить водителей, для которых закон не писан. Одни идут на обгон через сплошную, вторые подрезают другие авто, не беспокоясь о последствиях. Третьи же считают, что им можно все, даже движение по встречке.

Ранним утром в понедельник, когда хабаровчане спешили на работу, один из водителей без принципов решил сократить путь и объехать пробку на пересечении Панькова - Кооперативная. Он вырулил на соседнюю полосу, но там его ждал поток машин, которые двигались по своей стороне. Автомобиль оказался зажат между колонной справа и подпирающим потоком спереди.

Водитель решил не теряться и включил аварийку, сделав вид, что авто неисправно. Но это не исправило ситуацию. Из-за одного беспредельщика движение оставалось парализованным несколько минут, пока «симулянта» не пустили в свой ряд.

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