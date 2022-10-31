Хабаровские студенты приняли участие в акции «Неделя без турникетов» Фото: Правительство Хабаровского края

В рамках акции «Неделя без турникетов» студенты осмотрели производственные помещения, пообщались с будущими работодателями и поучаствовали в мастер-классах по работе с техникой.

- Такие мероприятия полезны для молодежи. Они позволяют определиться с будущей профессией, готовят студентов к поиску работы и началу карьеры. С 2019 по 2022 год было проведено больше 130 экскурсий, на которых побывали около 4,3 тысячи учеников, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

В этом году в акции приняли участие около 300 студентов. Они побывали на «Хабаровском заводе промышленного и гражданского домостроения», «Тепловых сетях», «Заводе Технониколь Хабаровск», «Хабаровской Горэлектросети», «Транснефть - Дальний Восток», «Газпром газораспределение Дальний Восток», на «Хабаровском судостроительном заводе», «Комсомольском авиационном заводе имени Гагарина» и других.

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