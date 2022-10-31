Пловцы Хабаровского края стали чемпионами и рекордсменами Дальнего Востока
Фото: Правительство Хабаровского края
В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат и первенство ДФО по плаванию. Хабаровский край представляли 60 пловцов. Всего в соревнованиях приняли участие 282 спортсмена из девяти регионов Дальневосточного округа.
- Наши спортсмены заняли первое место в общекомандном зачете, заслужили 81 медаль, установили четыре новых рекорда ДФО. Они выполнили три норматива мастера спорта, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
По результатам соревнований сформируют региональную сборную, которая будет представлять край на чемпионате страны. Он стартует 19 ноябре в Казани. Также участники будут бороться за первенство на Всероссийском турнире «Резерв России», который пройдет в Саранске.
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