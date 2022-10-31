Дал по голове и обложил матом: хабаровчанин нажил проблем из-за конфликта с полицейским

Мужчина ударил и оскорбил полицейского в Хабаровске
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
35-летний мужчина сидел в своей машине, припаркованной на Комсомольской площади, и распивал алкоголь. К авто подошли сотрудники полиции, но хабаровчанин не захотел идти на контакт. Он завел авто и рванул с места. Правда, далеко ему уехать не удалось. В районе дома №3 по Шевченко водитель врезался в припаркованные автомобили. Полицейские догнали и задержали мужчину.
- В салоне служебной машины во время составления протокола пьяный хабаровчанин начал вести себя агрессивно. Он сначала оскорбил полицейского, а после - ударил по голове, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На мужчину завели уголовное дело за применение насилия и оскорбление представителя власти. Суд рассмотрел материалы и приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
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