Ямочный ремонт дорог продолжится в Хабаровске до холодов Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска поручил дорожным службам не откладывать ремонт дорог, пока на улице еще стоит теплая погода. На этой неделе запланированы работы на улицах Ленина, Калараша и Ульяновской. Новый асфальт будут укладывать, отталкиваясь от погодных условий.

- Ямочный ремонт нужно продолжать до холодов. Еще нужно обратить особое внимание на уборку: нельзя допустить скопления листвы, песка и мусора в прибордюрной зоне. Когда установятся минусовые температуры, придется убирать вручную. Хотя вчера работала уборочная техника и выполнялся ямочный ремонт, на некоторых улицах листва все же лежит. Понятно, что мешают припаркованные автомобили, но нужно выходить работать в ночь, когда машин меньше. Город должен быть готов к морозам, - сказал Сергей Кравчук.

В Хабаровске продолжают наносить разметку на дорогах. На проспекте 60-летия Октября удаляют старую краску с дорог. В понедельник начнут наносить новые линии на остановках.

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