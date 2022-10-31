Оборвал куст и получил год колонии: неудачно закончилась прогулка в поле для жителя Хабаровского края

Мужчина проведет год в колонии из-за сорванных с куста листьев в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

51-летний житель Комсомольского района отправился в поле, которое находилось недалеко от населенного пункта. Там мужчина обнаружил одиноко растущий куст конопли и решил «сделать запасы» для себя. Он оборвал верхушечные части растения и листья и пошел домой. По пути его остановили полицейские и доставили в участок.

- На подозреваемого завели уголовное дело за хранение наркотиков в крупном размере, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Материалы дела были переданы в суд после расследования. Мужчину приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

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