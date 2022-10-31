Жители Хабаровского края могут использовать сервисы по мобилизации на «Госулугах»

Жители Хабаровского края могут использовать сервисы по мобилизации на Госуслугах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Хабаровского края теперь смогут использовать онлайн-сервисы по частичной мобилизации на портале «Госулуги». Из нововведений - функция «Стать добровольцем», которой могут воспользоваться те, кто решил отправиться в зону СВО по своему желанию. Для подачи заявления нужно соответствовать критериям отбора, заполнить анкету. В ближайшие два дня поступит ответ, в котором будет указана дата и список документов для посещения военкомата. Если обстоятельства изменяться, добровольцы могут отказаться от мобилизации.

- С момента запуска сервиса уже подано больше двух тысяч заявок, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Еще один новый сервис позволяет отправить запрос в случае ошибочной мобилизации тех, кто не подходит под критерии. Отправить заявку может как призванный на службу, так и его родственники.

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