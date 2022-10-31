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НовостиОбщество31 октября 2022 3:45

Жители Хабаровского края могут использовать сервисы по мобилизации на «Госулугах»

Новые функции на портале запустили по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина
Александра ЯВИЩЕНКО
Жители Хабаровского края могут использовать сервисы по мобилизации на Госуслугах

Жители Хабаровского края могут использовать сервисы по мобилизации на Госуслугах

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Хабаровского края теперь смогут использовать онлайн-сервисы по частичной мобилизации на портале «Госулуги». Из нововведений - функция «Стать добровольцем», которой могут воспользоваться те, кто решил отправиться в зону СВО по своему желанию. Для подачи заявления нужно соответствовать критериям отбора, заполнить анкету. В ближайшие два дня поступит ответ, в котором будет указана дата и список документов для посещения военкомата. Если обстоятельства изменяться, добровольцы могут отказаться от мобилизации.

- С момента запуска сервиса уже подано больше двух тысяч заявок, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Еще один новый сервис позволяет отправить запрос в случае ошибочной мобилизации тех, кто не подходит под критерии. Отправить заявку может как призванный на службу, так и его родственники.

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