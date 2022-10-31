Администрация Хабаровска оказывает помощь детям мобилизованных
Фото: Администрация Хабаровска
В рамках поддержки семей мобилизованных хабаровчан уже 13 детей устроены в детсады. В администрацию подана 81 заявка на получение льгот по оплате дошкольных учреждений. 65 воспитанников детсадов посещают их бесплатно. В школах предоставлено питание для 237 учеников на безвозмездной основе. Для 85 детей организовано бесплатное посещение пришкольных лагерей.
- Для ребят будут организованы досуг и питание. Нам нужно, чтобы дети были под присмотром. Помочь семьям мобилизованных - это наш долг! - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Обратиться по вопросам помощи семьям мобилизованных хабаровчане могут в мэрию по номеру горячей линии 40-91-77.
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