Администрация Хабаровска оказывает помощь детям мобилизованных Фото: Администрация Хабаровска

В рамках поддержки семей мобилизованных хабаровчан уже 13 детей устроены в детсады. В администрацию подана 81 заявка на получение льгот по оплате дошкольных учреждений. 65 воспитанников детсадов посещают их бесплатно. В школах предоставлено питание для 237 учеников на безвозмездной основе. Для 85 детей организовано бесплатное посещение пришкольных лагерей.

- Для ребят будут организованы досуг и питание. Нам нужно, чтобы дети были под присмотром. Помочь семьям мобилизованных - это наш долг! - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Обратиться по вопросам помощи семьям мобилизованных хабаровчане могут в мэрию по номеру горячей линии 40-91-77.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.