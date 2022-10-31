Экономическую ситуацию в Хабаровском крае обсудили на заседании оперштаба Фото: @Degtyarev_Info
В правительстве края прошел оперштаб, в рамках которого участники обсудили экономическую ситуацию в регионе.
- Все ключевые направления демонстрируют устойчивую положительную динамику. За девять месяцев в тройку лидеров вошли такие отрасти, как судостроение (172,5%), производство прочих машин и оборудования (145,4%), добыча металлических руд (114,8%), - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.
По словам главы региона, санкции против России не смогли пошатнуть экономику страны. Сейчас в крае развиваются производства оборонно-промышленного комплекса. Налажен выпуск спальных мешков и армейских палаток, балаклав и нательного белья. Предприятия собирают аптечки для военнослужащих. Также запланировано серийное производство высокопроходимых вездеходов.
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