Кибератлеты сразились за Кубок Хабаровска по компьютерному спорту

В минувшие выходные состоялся финал городского киберспортивного турнира по дисциплине Сounter-Strike: Global Offeinsive. В итоговой игре встретились команды из Хабаровска и Якутска. «Ростелеком» поддержал турнир, организовав интернет для финальных матчей и онлайн-трансляций, а также подготовил подарки победителям.

Финалу предшествовали отборочные соревнования, которые в течение двух недель проходили в дистанционном формате. В них приняли участие более 300 любителей компьютерных игр со всего Дальнего Востока. Победителем кибертурнира стала команда Dobegaem из Хабаровска.

- В этот раз на турнире были команды, уже зарекомендовавшие себя на Дальнем Востоке, и было много новичков, которые только пробуют свои силы в компьютерном спорте. Финал прошел зрелищно и очень напряженно. Я поздравляю победителей и призеров, желаю им успехов и постоянного развития в нашем виде спорта. Также благодарю партнеров мероприятия за оказанную поддержку, - рассказал председатель хабаровского краевого отделения Федерации компьютерного спорта Михаил Репка.

Организатором соревнований выступила Федерация компьютерного спорта Хабаровского края при поддержке администрации города Хабаровска, компаний «Ростелеком», Dark Project и Underground.

- «Ростелеком» давно помогает развитию киберспорта, организуя и поддерживая соревнования по всей стране. Также у компании есть специальные продукты и цифровые сервисы, которые дают геймерам уникальные игровые преимущества. Например, тариф «Игровой» и игровой роутер RT-X с приоритизацией игрового трафика на основе технологий искусственного интеллекта. Мы стараемся предвосхищать потребности игровой аудитории в России и создавать лучшие решения для наших клиентов-геймеров, - прокомментировал Алексей Раскол, директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Все игры финала транслировались на видеохостинге Twitch. За виртуальными боями следили сотни зрителей и писали финалистам слова поддержки в чат.