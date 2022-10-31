Студенты техникума украли четыре телефона из магазина техники в Хабаровске Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Представитель сотовой компании обратился в полицию с заявлением о краже четырех мобильных телефонов из магазина. Двое молодых людей зашли в павильон, осмотрели витрину и попросили продавца показать им несколько моделей смартфонов. Выбрав момент, когда сотрудник отвлечется и отойдет от прилавка, мужчины выбежали из магазина. Ущерб составил около 120 тысяч рублей.

- Полиция задержала двух парней 19 и 20 лет, студентов техникума. Сами они из Комсомольска, а в Хабаровск приехали на отдых. Подозреваемые раньше уже привлекались к ответственности. На этот раз им грозит до семи лет лишения свободы за грабеж, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Как рассказали задержанные, они продали украденные телефоны случайным прохожим за 28 тысяч. На них завели уголовные дела и заключили под стражу до окончания следствия.

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