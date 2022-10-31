Праздник «Казачий сполох» возродили в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Спустя 12 лет в Хабаровском крае возродили праздник «Казачий сполох». В военно-спортивной игре приняли участие 140 человек 8-17 лет из сел Мирное, Гаровка-2, Тополево и поселка Корфовский. Всего участие приняли девять команд, шесть из них поделили призовые места в двух подгруппах.

- Праздник направлен на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, популяризацию ЗОЖ и привлечение к казачеству молодых людей. Сегодня традиции российского казачества возрождаются и развиваются. Важно, чтобы их перенимало подрастающее поколение, потому что в будущем именно из них вырастут настоящие воины, сильные физически и духом, для которых имеют ценность такие понятия как патриотизм, единение, любовь к Богу и Родине, - сказал Роман Мирошин, атаман Хабаровского окружного казачьего общества.

После открытия прошли показательные выступления по сценарию с захватом казаками укреплений противника. В ходе самих соревнований участники проходили полосу препятствий, стреляли из пистолета для страйкбола по мишеням, перетягивали канат, разбирали и собирали макет автомата Калашникова и выполняли другие задания.

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