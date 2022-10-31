Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 5:34

Хабаровские коллективы взяли золото на Всероссийском фестивале хорового искусства

Соревнование прошло во Владивостоке между 80 ансамблями
Александра ЯВИЩЕНКО
Хабаровские коллективы взяли золото на Всероссийском фестивале хорового искусства

Хабаровские коллективы взяли золото на Всероссийском фестивале хорового искусства

Фото: Администрация Хабаровска

Всероссийский фестиваль-конкурс хорового искусства объединил участников из 15 регионов России. 80 коллективов соревновались за победу. По итогу у хабаровчан оказалось три золотых медали, две серебряных и звание чемпиона Первой Дальневосточной хоровой олимпиады.

- Золото и звание чемпиона в номинации «Народные хоры и ансамбли - детские» получил хор народной песни «Млада» дворца творчества «Северное сияние». Также старшей группе присуждена золотая медаль олимпиады. Еще одним победителем стал хабаровский ансамбль народного творчества «Цветы» центра «Сказка», - рассказали в мэрии Хабаровска.

Серебро на фестивале досталось ансамблю народной песни «Купаленка» и фольклорному ансамблю «Вьюнок» центра «Отрада».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.