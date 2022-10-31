Хабаровские коллективы взяли золото на Всероссийском фестивале хорового искусства Фото: Администрация Хабаровска

Всероссийский фестиваль-конкурс хорового искусства объединил участников из 15 регионов России. 80 коллективов соревновались за победу. По итогу у хабаровчан оказалось три золотых медали, две серебряных и звание чемпиона Первой Дальневосточной хоровой олимпиады.

- Золото и звание чемпиона в номинации «Народные хоры и ансамбли - детские» получил хор народной песни «Млада» дворца творчества «Северное сияние». Также старшей группе присуждена золотая медаль олимпиады. Еще одним победителем стал хабаровский ансамбль народного творчества «Цветы» центра «Сказка», - рассказали в мэрии Хабаровска.

Серебро на фестивале досталось ансамблю народной песни «Купаленка» и фольклорному ансамблю «Вьюнок» центра «Отрада».

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