Приглашал к себе на наркопосиделки: мужчина устроил притон в своей квартире

Мужчина организовал притон для наркоманов в Хабаровском крае Фото: Анатолий ЖДАНОВ

41-летний житель Советско-Гаванского района нашел в лесополосе дикую коноплю, собрал растение и приготовил из него гашишное масло. Он продал около 25 граммов наркотиков своему приятелю, за что теперь его обвиняют в наркоторговле. Кроме того, полицейские выяснили, что мужчина систематически приглашал в свою квартиру знакомых, где они вместе употребляли запрещенные вещества.

- На подозреваемого завели уголовное дело. После расследования все собранные материалы были переданы в суд на рассмотрение, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

За незаконное хранение, торговлю наркотиками и организацию наркопритона ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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