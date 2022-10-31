Все уплыли, один остался: дачник опоздал на последний рейс в сезон навигации в Хабаровске

Мужчина не успел уплыть с острова до конца речной навигации в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

31 октября на номер экстренных служб Хабаровска поступил вызов от 82-летнего мужчины, который случайно остался на острове Кабельный после закрытия сезона речной навигации. Пенсионер рассказал, что не успел на катер, который увозил последних дачников 30 октября, поэтому ему пришлось переночевать за городом.

- На острове Кабельный уже несколько недель дежурят спасатели. Они связались с мужчиной и организовали его эвакуацию с острова. На патрульном катере сотрудники подъехали на остановку «Хутор Телегино» и забрали на борт дачника, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчину благополучно доставили в Хабаровск. Помощь врачей ему не понадобилась.

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