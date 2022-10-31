Скользко и мокро будет в Хабаровске 1 ноября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Синоптики предупреждают жителей краевой столицы об ухудшении погоды. 1 ноября ожидаются осадки и усиление ветра до 9-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах 2-4 градусов. Днем потеплеет, но не существенно - до 6-8 градусов.

- Погода испортится не только в городе, но и на территории всего края. 1 ноября в Хабаровске возможен дождь, мокрый снег и гололед на дорогах, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

На юге региона столбик термометра покажет от 0 до +5, в центральной части - от -5 до +5, а на севере - от -8 до +9 градусов.

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