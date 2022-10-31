Гусеничные вездеходы поступили в Хабаровский край Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Хабаровский край закупает спецтехнику в рамках проекта «Экология». В этот раз в автопарк региона поступили гусеничные вездеходы.

- На них можно будет не только добираться до мест тушения огня. Машины отлично справятся с перевозкой оборудования и инвентаря. Внутри есть отопители, поэтому использоваться они будут и зимой, во время подготовки к новому сезону. В технике установлена спутниковая навигация ГЛОНАСС. Она поможет не потеряться на местности и точнее находить нужные точки маршрута, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

По словам главы региона, лесопожарная охрана получила в этом году четыре седельных тягача, четыре полуприцепа-тяжеловоза и 17 автофургонов ГАЗ-27527 «Соболь».

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