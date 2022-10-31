Хабаровчанин украл у соседа монитор и системный блок на 64 тысячи рублей

Хабаровчанин украл у соседа монитор и системный блок. Фото тематическое Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровске отношения между соседями сложились не самым хорошим образом. Один забыл запереть дверь, когда уходил, а второй украл из его комнаты монитор и системный блок. Грабитель живет этажом ниже, технику он унес к себе, там ее и нашла полиция во время обыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю, сумма ущерба была оценена хозяином в 64 тысячи рублей.

- В полицию за помощью обратился житель микрорайона «Пятая площадка». Горожанин занимает комнату в общежитии на улице Вологодской. Потерпевший пояснил, что в его жилье проник неизвестный и похитил компьютерный системный блок с монитором. Суммарный ущерб заявитель оценил в 64 тысячи рублей, - рассказали в полиции.

Полиция подозреваемого задержала, как оказалось, мужчина вошел в комнату через незапертую дверь. Ранее он уже привлекался к ответственности за кражи и грабеж. Недавно освободился из колонии.

Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Виновному грозит до шести лет лишения свободы.

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