Специалисты ведут круглосуточное наблюдение за ситуацией на птицефабрике в Комсомольске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На птицефабрике в Комсомольске-на-Амуре ведется круглосуточная работа в связи с эпидемией птичьего гриппа. Как сообщили «КП» - Хабаровск» в управлении ветеринарии Хабаровского края, в городе объявлен режим ЧС муниципального значения. Птицу на территории всей фабрики изымают и сжигают, продукцию, ушедшую на прилавки в период с 1 октября по сегодняшний день - отзывают. В шестикилометровом радиусе идет зачистка на подворьях.

Специалисты следят за состоянием персонала. На месте организован пропускной пункт. Помещения тех владений, где изъяли и уничтожили куриц, обрабатывают раствором гипохлорида кальция. За изъятую и уничтоженную птицу подворьям выплатят компенсацию.

- После уничтожения домашней птицы мы проводим обработку помещений, где они содержались, раствором гипохлорида кальция с целью уничтожения болезнетворных микробов, - рассказал Александр Иванов, инструктор службы РХБЗ Специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Человеку, если он съел зараженную продукцию, прошедшую термическую обработку, вирус не страшен. При воздействии высоких температур он разрушается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.