В Хабаровском крае ликвидировали около 700 несанкционированных свалок Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае подвели итоги Дней защиты от экологической опасности. На протяжении нескольких месяцев в крае проходили субботники, тематические мероприятия, фестивали, конкурсы и прочее. С 15 апреля в регионе ликвидировали около 700 несанкционированных свалок. На переработку отдали 1,5 тысячи килограммов покрышек и три тысячи килограммов отработанных элементов питания. Высадили 48 тысяч деревьев и кустов. Об этом сообщили в правительстве Хабаровского края.

Мероприятия были чаще всего приурочены к экологическим датам. Минприроды запустило конкурс творческих работ, созданных из коммунальных отходов, фотоконкурс и литературный конкурс. Дети учились в школах и лагерях тематической направленности.

- Одним из массовых мероприятий стало традиционное шествие юных экологов в Хабаровске, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды. В нем приняли участие более 500 человек из 41 образовательного учреждения, - рассказали в правительстве.

Активная работа велась в районах края. В Совгавани провели фотоконкурс «Краски родного побережья». Также в списке нового - конкурс для детей с ОВЗ, конференции, кинолекторий, плоггинг, и другие мероприятия.

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