Железнодорожный переезд на Севастопольской — Вокзальной перекроют в Комсомольске Фото: Иван ПРОХОРОВ

Комсомольчан предупреждают об ограничении движения на пересечении улиц Севастопольская - Вокзальная. Дорогу частично перекроют из-за ремонтных работ на ж/д переезде.

- С 1 по 3 ноября ОАО «РЖД» будет ремонтировать железнодорожные пути в районе переезда. Проезд будет затруднен с 23:00 1 ноября до 6:00 2 ноября и с 23:00 2 ноября до 6:00 3 ноября, - рассказали в администрации Комсомольска.

Полностью перекрывать дорогу не будут. Проехать получится только по одной полосе. В связи с этим жителей города просят по возможности выбирать объездные пути, чтобы не попасть в пробку.

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