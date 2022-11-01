Осенний призыв начался в Хабаровском крае 1 ноября
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В связи с проведением частичной мобилизации в этом году осенний призыв в Хабаровском крае начался на месяц позже, чем обычно. Срочников начнут набирать уже с 1 ноября и закончат 31 декабря. По поручению президента РФ Владимира Путина, призывников не будут отправлять в зону проведения военной спецоперации.
- Сдвиг сроков был необходим, чтобы избежать трудностей и спешки при наборе призывников, - рассказали в администрации Бикинского района Хабаровского края.
Отметим, что некоторые северные районы края освобождаются от осеннего призыва: Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотский. Жителей этих территорий призывают на службу раз в год - с 1 мая по 15 июля.
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