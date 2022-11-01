Смертельная ловушка: мужчина погиб в огне во время пожара в Магаданской области

Один человек сгорел и трое едва не погибли в пожаре на Колыме Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Трагедия произошла в поселке Уптар на Колыме. Ночью 31 октября в спасательную службу позвонили очевидцы и сообщили о пожаре в бараке. Горела двухкомнатная квартира на первом этаже. Приехавшие спасатели вошли в деревянный двухэтажный дом, чтобы вывести людей, оказавшихся в огненной ловушке.

- Были обнаружены три человека, которые из-за сильного задымления не смогли выйти из дома. Для их эвакуации использовали индивидуальные спасательные средства, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Позже пожарные обнаружили труп мужчины в квартире, где произошло возгорание. На борьбу со стихией ушло около трех часов. Огонь уничтожил 90 квадратных метров жилых помещений. Причина пожара пока неизвестна. На месте работают сотрудники Госпожнадзора.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.