Едва не погибла: девушка получила тяжелые травмы в ДТП из-за пьяного водителя

Водителя, севшего пьяным за руль и устроившего аварию, будут судить в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

В июне 33-летний хабаровчанин устроил ДТП, в котором едва не погибла 19-летняя девушка. Мужчина сел за руль «Тойоты Гайя», будучи подшофе. На Воронежской он не пропустил «Тойоту Камри», которая ехала по главной дороге, что привело к аварии.

- На водителя завели уголовное дело за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Расследование дела закончилось, и материалы по нему передали в суд для рассмотрения. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.

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