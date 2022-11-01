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НовостиОбщество1 ноября 2022 0:45

Школьники Хабаровска поучаствовали в нескольких телешоу

Необычную викторину провели для подростков в краевой столице
Александра ЯВИЩЕНКО
Школьники Хабаровска поучаствовали в нескольких телешоу

Школьники Хабаровска поучаствовали в нескольких телешоу

Фото: Администрация Хабаровска

В Центре работы с населением «Содружество» организовали необычную викторину для школьников под названием «Пойми меня». Участниками стали воспитанники центров «Содружество», «Исток», «Родник», «Диалог», «Единство», «Доверие».

- Для детей подготовили путешествие по телелабиринту. Программа составлялась по мотивам шести передач: «Угадай мелодию», «Танцы. Дети», «Крокодил», «Где логика?», «Форт Боярд», Tik Tok Battle, - рассказали в администрации Хабаровска.

Для выполнения заданий подросткам нужно было проявить логику, ловкость, чувство ритма, слух, театральное мастерство. Важно было и умение работать в команде. В конце мероприятия школьникам вручили дипломы по номинациям и памятные призы.

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