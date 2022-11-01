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НовостиОбщество1 ноября 2022 0:54

Детский реабилитационный центр «Амурский» модернизировали за 76 миллионов рублей

За эти деньги закупили новое оборудование и повысили квалификацию персонала
Александра ЯВИЩЕНКО
Детский реабилитационный центр «Амурский» модернизировали за 76 миллионов рублей

Детский реабилитационный центр «Амурский» модернизировали за 76 миллионов рублей

Фото: Правительство Хабаровского края

Детский реабилитационный центр «Амурский» получил 76 миллионов рублей из регионального бюджета в этом году. Финансирование помогло обновить оборудование, расширить спектр услуг и повысить квалификацию работников.

- У нас появились комплексные комбайны, роботизированные тренажеры. Также приобретем роботизированный комплекс локомоторной терапии для детей с двигательными нарушениями после черепно-мозговых, спинальных травм, с церебральным параличом, - рассказала Елена Богомолова, заместитель главврача по медчасти центра «Амурский».

В учреждении развернуто 120 коек в стационаре и 21 койка дневного стационара, работает 127 человек. За девять месяцев помощь получили 268 детей из Хабаровска, Хабаровского, Вяземского, Нанайского, имени Лазо районов.

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