Национальный симфонический оркестр выступит в Хабаровске 7 ноября

Национальный симфонический оркестр выступит в Хабаровске Фото: минкульт Хабаровского края

В Хабаровске состоится масштабное выступление Российского национального молодежного симфонического оркестра. Он выступит в краевой филармонии 7 ноября. Концерт пройдет в рамках проекта «Дни Москвы в Хабаровском крае».

- В составе коллектива 121 музыкант. За четыре года артисты дали 160 концертов в 25 городах страны. Важная часть его репертуара - музыка, понятная современному поколению, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Жители и гости краевой столицы могут посетить концерт бесплатно по «Пушкинской карте» или купить билет по цене от 600 до 900 рублей. Начало выступления в 19:00.

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