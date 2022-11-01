Дорожники начали отсыпку улиц частного сектора в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
После обращений жителей частных домов управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска организовало отсыпку проезжей части в Железнодорожном районе.
- Работы производят на улице Летней, в переулке Шефском, в проезде Безымянном - от Летней до Нестерова, - рассказали в администрации Хабаровска.
В частный сектор уже пригнали тяжелую технику: самосвалы и грейдеры. С их помощью отсыпают участки грунтом, а после - выравнивают их. Плановые работы займут несколько дней, поэтому жителей частного сектора просят с пониманием и терпением отнестись к шуму и временному ограничению движения.
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