Дорожники начали отсыпку улиц частного сектора в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

После обращений жителей частных домов управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска организовало отсыпку проезжей части в Железнодорожном районе.

- Работы производят на улице Летней, в переулке Шефском, в проезде Безымянном - от Летней до Нестерова, - рассказали в администрации Хабаровска.

В частный сектор уже пригнали тяжелую технику: самосвалы и грейдеры. С их помощью отсыпают участки грунтом, а после - выравнивают их. Плановые работы займут несколько дней, поэтому жителей частного сектора просят с пониманием и терпением отнестись к шуму и временному ограничению движения.

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