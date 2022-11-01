В Биробиджане объявлена эвакуация детских садов и школ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Последний месяц осени в Биробиджане начался с новых угроз о минировании детсадов и школ. Сейчас идет экстренная эвакуация детей и сотрудников дошкольных и общеобразовательных учреждений города.

На места выехали взрывотехники, кинологи и бригады экстренных служб. Сотрудники спасательных ведомств проведут проверку зданий, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Вернуться к работе учреждения смогут, когда их руководители получат акты обследования учреждений.

Школьники, которые учатся в первую смену, скорее всего, сегодня продолжат занятия в дистанционном формате. Нужно ли приходить на уроки ученикам второй смены, следует уточнить у классных руководителей.

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