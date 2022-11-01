Молодежь Хабаровского края познакомится с героями современной России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьников и студентов Хабаровского края ждет просветительский марафон, презентация и выставка графических новелл об участниках СВО. Все это пройдет в рамках нового проекта Общества «Знание», который стартует 3 ноября. Ключевые темы мероприятия - героизм в истории современной России, верность Родине, мужество и сила духа.

- Лекции марафона будут транслироваться в прямом эфире на сайте Российского общества «Знание» и в «ВКонтакте». Спикерами выступят военные, волонтеры, спортсмены, путешественники, журналисты, врачи и другие, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Новый просветительский проект нацелен на объединение молодого поколения вокруг высших ценностей.

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