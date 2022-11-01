ФАНУ «Востокгосплан»: развитие Дальнего Востока поможет усилить экономику России

Директор федерального института "Востокгосплан" Михаил Кузнецов Фото: архив "КП" (Владивосток)

31 октября ФАНУ «Востокгосплан» и Счетная палата РФ провели круглый стол «Поворот на Восток в пространственном развитии» в рамках форума стратегов «Стратегии эпохи турбулентности». По словам директора Восточного центра госпланирования Михаила Кузнецова, в первом полугодии объемы строительства на Дальнем Востоке уже выросли на 4% в сравнении с тем же периодом 2021 года. Также в ДФО рост инвестиций составил 11,4%, что больше среднего показателя по всей стране на 3,6%.

- В регионе строятся крупные транспортные и инфраструктурные объекты. 73% экспертов ожидает роста вклада ДФО в развитие экономики России. 76% специалистов считают, что «разворот на Восток» даст толчок развитию транспорта и логистики в регионе, 51% - ускорит рост туризма и сферы развлечений на Дальнем Востоке, 44% - увеличит добычу нефти и газа, 41% - повысит объемы оптовой и розничной торговли, 36% - поможет развитию сельского хозяйства, - сказал Михаил Кузнецов.

По мнению Дмитрия Дегтярева, главы департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ, роль Дальнего Востока как геостратегической территории выросла из-за меняющихся условий в мире. Сейчас нужно изменить ориентир экономики на новые рынки - в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР - прим. ред.) и выстроить новые логистические цепочки.

- За этот год импорт на дальневосточном направлении вырос на 34%. Также увеличилась доля российских морских перевозчиков на 43%, грузопоток сместился на восток, вырос оборот контейнеров, повысилась нагрузка на портовые мощности. Особую актуальность приобретают крупные транспортные проекты - магистральные трубопроводы, порты, реконструкция БАМа и Транссиба, нацеленные на увеличение экспорта сырья. Сейчас рассматривается вопрос о формировании планов вывоза угля из регионов РФ на экспорт в восточном направлении. Усиление связей регионов РФ с ДФО помогает укрепить экономику страны, - сказал Дмитрий Дегтярев.

На форуме также отметили, что в 2022 году грузооборот ж/д транспорта в направлении Дальнего Востока вырос на 2,9% до 542,5 миллиона тонн, а морских портов - на 0,7% до 151 миллиона тонн.

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