Доходы в бюджет Хабаровского края выросли на 16% в 2022 году Фото: Янышев Александр

В правительстве Хабаровского края прошло совещание под председательством губернатора Михаила Дегтярева. Участники отметили положительную динамику в экономике региона с начала года. С января по сентябрь доходы в бюджет края выросли на 16% и составили больше 133 миллиардов рублей. Налоговые и неналоговые поступления составили 98 миллиардов, что на 17% больше, чем в прошлом году.

- Расходы из бюджета выросли до 127,5 миллиарда. Прежде всего, траты увеличились из-за социальной сферы, на которую ушло 65% или 82,4 миллиарда, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Большую часть бюджетных расходов составляют выплаты в поддержку мобилизованных жителей региона и их семей, обеспечение безопасности объектов критической инфраструктуры.

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